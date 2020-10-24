Путин раскрыл своё отношение к Лужкову

https://static.news.ru/photo/156db158-16b6-11eb-b9ab-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что всегда относился с уважением к бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.

Журналисты телеканала «Россия 1» попросили главу государства прокомментировать высказывание президента США Дональда Трампа, связанное с бывшим мэром российский столицы. Президент рассказал , что его отношения с Лужковым были официальными, но при этом доверительными.

Мне лучше знать, какие у меня были отношения с Юрием Михайловичем. Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком в стране. И я к нему так и относился, с уважением, — высказался Путин.

Ранее Трамп во время дебатов со своим конкурентом на предстоящих выборах Джо Байденом заявил, что его оппонент получал российские деньги при посредничестве Путина. По словам Трампа, Байден имел хорошие отношения с Лужковым и воспользовался этим, чтобы получить $3,5 млн. Противник Трампа категорически опроверг это заявление.

Как передавал NEWS.ru, Путин одобрительно высказался о присутствии американских войск в Афганистане. По словам российского президента, военные США помогают поддерживать стабильность в регионе.