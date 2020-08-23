Путин проведёт встречу с губернатором Ростовской области

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Президент РФ Владимир Путин 24 августа встретится с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрий Пескова, во время беседы Голубев доложит российскому лидеру о положении дел в регионе.

Песков добавил, что также у Путина на понедельник запланирован международный телефонный разговор, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что Путин не участвовал ни в каких переговорах по поводу транспортировки оппозиционного политика Алексея Навального на лечение в Германию.