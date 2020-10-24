Путин прокомментировал возможные бизнес-связи сына Байдена с Батуриной

https://static.news.ru/photo/0d8ae894-16dd-11eb-aaf0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос журналистов по поводу заявления его американского коллеги Дональда Трампа о том, что у сына Джо Байдена были коммерческие связи с РФ.

Речь идёт о том, известно ли президенту что-нибудь о бизнес-контактах Хантера Байдена с вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной, Путин ответил отрицательно.

Елена Батурина занималась и, может быть, занимается бизнесом, наверное, у неё были многочисленные деловые связи [с зарубежными партнёрами] <...> Есть ли в этом числе американцы, я просто об этом ничего не знаю, мне просто об этом ничего не известно, — заявил руководитель РФ в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что у Хантера Байдена «на Украине действительно был — а может быть, и есть — бизнес», однако это РФ не касается, это дело Киева и Вашингтона.

Хантер Байден, сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, на протяжении долгого времени получал деньги от российской предпринимательницы Елены Батуриной, утверждают сенаторы Рон Джонсон и Чак Грассли. Они утверждают, что Хантер Байден, его родственники и деловой партнёр Девон Арчер получили миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, включая связанных с Компартией Китая лиц и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Батуриной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в американском штате Теннесси прошёл последний раунд дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Дискуссия приятно удивила зрителей: участники обошлись почти без оскорблений и не перебивали друг друга. На этот раз они коснулись не только внутренней, но и внешней политики. Но так и не смогли договориться о том, кого из них Россия не любит больше.