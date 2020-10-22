Путин призвал сохранить ООН, Совбез и право вето ради мира

Все важнейшие международные ведомства нужно сохранить, считает глава РФ Владимир Путин. По его словам, ООН, Совбез при организации, а также право вето необходимы для поддержания безопасности в мире.
Лидер отметил, что Соединённые Штаты Америки уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Об этом руководитель государства заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай»,
Хочу сказать тем, кто ещё ждёт постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах!, — резюмировал политик.
Президент РФ добавил, что государства в будущем могут сменить другие формы социальной организации. В рамках встречи Владимир Путин высказался о том, каким, по его мнению, должно быть гражданское общество. Президент заметил, что оно будет сильным, свободным и самостоятельным при сохранении его суверенности.
Коснулся президент и темы заседания. Как писал NEWS.ru, Путин констатировал, что коронавирус пока не отступил и до сих пор представляет собой серьёзную угрозу.