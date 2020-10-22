Путин призвал сохранить ООН, Совбез и право вето ради мира

https://static.news.ru/photo/f64841a0-1479-11eb-95c9-fa163e074e61_660.jpg Совет Безопасности ООН Фото: Eskinder Debebe/XinHua/Global Look Press

Все важнейшие международные ведомства нужно сохранить, считает глава РФ Владимир Путин. По его словам, ООН, Совбез при организации, а также право вето необходимы для поддержания безопасности в мире.

Лидер отметил, что Соединённые Штаты Америки уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Об этом руководитель государства заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передаёт телеканал «Россия 24». Тема 2020 года — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира». Путин также раскритиковал тех, кто говорит о «затухании России».

Хочу сказать тем, кто ещё ждёт постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах!, — резюмировал политик.

Президент РФ добавил, что государства в будущем могут сменить другие формы социальной организации. В рамках встречи Владимир Путин высказался о том, каким, по его мнению, должно быть гражданское общество. Президент заметил, что оно будет сильным, свободным и самостоятельным при сохранении его суверенности.

Коснулся президент и темы заседания. Как писал NEWS.ru, Путин констатировал, что коронавирус пока не отступил и до сих пор представляет собой серьёзную угрозу.