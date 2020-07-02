Путин записал видеопоздравление для Назарбаева в честь его 80-летия

https://static.news.ru/photo/c896cde6-bcfc-11ea-ba66-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин записал видеопоздравление для первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Политику 6 июля исполнится 80 лет.

Искренне дорожу и горжусь нашей многолетней дружбой. С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам, — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин отметил мудрость и дальновидность Назарбаева, взвешенность его решений и богатый жизненный опыт. Он подчеркнул, что Назарбаев по праву снискал авторитет как в своей стране, так и за её пределами, проявил себя как выдающийся государственный деятель и настоящий лидер.

Ваша огромная заслуга в том, что Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие, исторические, культурные традиции, устремлён в будущее, — добавил Путин.

Путин также подчеркнул, что Назарбаев не случайно считается «отцом евразийской интеграции». Российский лидер отметил усилия политика в становлении и развитии Евразийского экономического союза и признался, что ценит его приверженность тесным связям с Россией.

Во многом благодаря вашему личному вкладу сотрудничество между двумя нашими государствами носит многоплановый и взаимовыгодный характер, — отметил президент РФ.

В заключение он пожелал Назарбаеву, у которого ранее был диагностирован коронавирус, здоровья и долгих лет жизни.

Об инфицировании коронавирусом Назарбаева стало известно 18 июня. Экс-президент после положительного теста перешёл на самоизоляцию и работал дистанционно.

3 июля он подтвердил своё выздоровление. По его словам, он чувствует себя хорошо и возвращается к работе. Елбасы также пожелал соотечественникам, которые сейчас борются с инфекцией COVID-19, «терпения, мужества и скорейшего выздоровления», писал NEWS.ru.