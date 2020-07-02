Назарбаев подтвердил победу над коронавирусом

https://static.news.ru/photo/56064daa-bcd5-11ea-b33e-fa163e074e61_660.jpg Нурсултан Назарбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев полностью выздоровел после заражения коронавирусом. По его словам, он чувствует себя хорошо и возвращается к работе.

Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем тёплым пожеланиям я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе, — цитирует Назарбаева ТАСС.

Елбасы также пожелал соотечественникам, которые сейчас борются с инфекцией COVID-19, «терпения, мужества и скорейшего выздоровления».

Назарбаев отметил, что во время лечения получил большое количество писем и телеграмм с пожеланиями полного выздоровления не только от глав иностранных государств, политиков, но и от простых казахстанцев.

Об инфицировании коронавирусом 79-летнего Назарбаева стало известно 18 июня. Экс-президент после положительного теста перешёл на самоизоляцию и работал дистанционно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что о выздоровлении Елбасы 2 июня сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай. Он уточнил, что последний тест на коронавирус показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Назарбаев будет сохранять режим самоизоляции и уделять время прогулкам на свежем воздухе, отметил Укибай.