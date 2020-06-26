Путин пообщается с Макроном и проведёт ещё один международный разговор

Кроме разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, российский лидер Владимир Путин проведёт ещё один международный телефонный разговор. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Общение между российским и французским президентами пройдёт в формате видеосвязи.
Данный формат становится все более популярен и в международных делах, и среди глав государств и правительств, министры иностранных дел используют такие форматы, — приводит слова Пескова ТАСС.
По словам пресс-секретаря Путина, кроме основной повестки, в которую вошли двусторонние отношения, урегулирование на Украине, ситуация в Сирии и Ливии, «могут быть и всевозможные вопросы, которые президенты посчитают целесообразным затронуть».
Представитель Кремля также отметил, что «вечером также мы ожидаем международный телефонный разговор».
Эммануэль Макрон 22 июня по телефону обсудил ситуацию в Ливии с президентом США Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира, президенты вновь выступили за немедленное прекращение военной эскалации со всех сторон, иначе военный конфликт в Ливии может превратиться в ещё более опасный и неразрешимый. Также политики обсудили двусторонние и региональные вопросы.
Как писал NEWS.ru, лидеры Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться 30 июня в Ржеве (Тверская область). Они планируют побывать на открытии памятника советским воинам.