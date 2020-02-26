https://static.news.ru/photo/6fb60904-58a1-11ea-9fb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин считает, что в Конституции уместно прописать защиту правдивой информации о Второй мировой войне. По его словам, сейчас предпринимаются попытки «украсть» у России победу в ней.

Однако он уверен, что это невозможно, передаёт ТАСС.

Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет, — сказал он.

При этом важно «противостоять» таким действиям, поэтому уместным было бы «аккуратное» отражение в Основном законе позиции РФ.

Глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, большая часть изменений, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касается социального блока и вопроса суверенитета государства.

Сейчас рабочая группа активно их обсуждает, так как большинство регионов уже передали свои предложения в Совфед. В основном они составлены в письменной форме.