Путин оценил «пакт Гитлера — Сталина»

https://static.news.ru/photo/8656cb02-b194-11ea-9fe2-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп Фото: Калашников Михаил Михайлович/Public Domain/commons.wikimedia.org

Президент Владимир Путин в своей статье для консервативного американского журнала National Interest затронул тему пакта о ненападении, заключённого между Советским Союзом и Германией (известен также как «пакт Гитлера — Сталина»).

Глава государства считает, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР, произведённое по результатам этого соглашения, было законным. По его мнению, это соответствовало как международному, так и национальному праву того времени.

В опубликованной на сайте издания статье политик отметил , что балтийские государства сохранили свой язык и государственные органы, а также получили представительство в высших структурах Советского Союза.

Также Путин упомянул причины, которые привели к началу Второй мировой войны. Он написал о Мюнхенском соглашении 1938 года.

Политик считает, что сейчас многие политики Европы, а особенно польские лидеры, пытаются скрыть эту страницу истории. Среди причин этому он называет отказ некоторых государств в дальнейшем от соблюдения обязательств по этому соглашению, а также участие некоторых из них в разделении территории другой страны

Путин отметил, что СССР хотел предотвратить трагедию, а Польша, «преследуя свои интересы, делала всё возможное, чтобы помешать созданию системы коллективной безопасности в Европе».

Кроме того, Франция и Великобритания, которые были главными союзниками Чехословакии, отозвали свои гарантии защиты.

Как писал NEWS.ru, текст главы государства размещён на шести страницах сайта издания. Статья называется «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Политик приурочил её к 75-летию Победы. В материале повествуется о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают об этом. Политик приводит исторические факты и даёт им свою оценку. Он ссылается на архивные данные.