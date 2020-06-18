Путин обвинил польских политиков в попытке скрыть «мюнхенский сговор»

https://static.news.ru/photo/debfd790-b192-11ea-bd5a-fa163e074e61_660.jpg Польская армия производит захват Тешинской Силезии в 1938 году Фото: Polish National Digital Archive/Public Domain/wikipedia.org

Президент Владимир Путин в своей статье для консервативного американского журнала National Interest затронул тему причин, которые привели к началу Второй мировой войны. Он написал о Мюнхенском соглашении 1938 года.

Политик считает, что сейчас многие политики Европы, а особенно польские лидеры, пытаются скрыть эту страницу истории. Среди причин он называет отказ государств от соблюдения обязательств по этому соглашению, а также участие некоторых из них в разделении территории другой страны. Однако эти причины российский лидер не считает главными.

Другая причина заключается в том, что в те драматические дни 1938 года Советский Союз был единственным, кто встал на защиту Чехословакии, — говорится в тексте статьи.

Путин отметил, что СССР хотел предотвратить трагедию, а Польша, «преследуя свои интересы, делала всё возможное, чтобы помешать созданию системы коллективной безопасности в Европе».

Кроме того, Франция и Великобритания, которые были главными союзниками Чехословакии, отозвали свои гарантии защиты.

Мюнхенское предательство показало Советскому Союзу, что западные страны будут заниматься вопросами безопасности без учёта его интересов. На самом деле, они могли бы даже создать антисоветский фронт в случае необходимости, — отметил он.

Мюнхенское соглашение 1938 года заключили Германия, Великобритания, Франция и Италия. Согласно документу, Чехословакия должна была уступить Третьему рейху Судетскую область. Затем немецкие войска заняли эту территорию.

Как писал NEWS.ru, текст главы государства размещён на шести страницах сайта издания. Статья называется «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Политик приурочил её к 75-летию Победы. В материале повествуется о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают об этом. Политик приводит исторические факты и даёт им свою оценку. Он ссылается на архивные данные.