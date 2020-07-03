Путин оценил эффект от включения муниципалитетов в единую систему власти

https://static.news.ru/photo/1f0bacea-bd35-11ea-b946-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Включение муниципалитетов в единую систему публичной власти в России является чрезвычайно важным, но после принятия этой нормы в Конституции для реализации на практике всех её положительных моментов нужно поработать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Что касается муниципального уровня власти, <...> это чрезвычайно важная вещь, которая теперь зафиксирована в Конституции. Муниципалитеты включаются в единую систему публичной власти в стране. Она у нас перестаёт быть разорванной. Но от принятия этой нормы в Конституции до реализации на практике всех её положительных моментов <...> должны как следует поработать, — цитирует РИА Новости главу государства

Владимир Путин 3 июля проводит итоговое заседание рабочей группой, готовившей поправки к конституции и созданной его указом 15 января. В мероприятии, которое проходит в режиме видеоконференции, принимают все члены рабочей группы: законодатели, эксперты, общественные и культурные деятели.

Накануне ЦИК РФ обнародовала итоговую явку на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она составила 67,97%. Такие данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов. По официальной информации, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК.

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин 3 июля подписал указ о внесении поправок в Основной закон. Поправки должны вступить в силу 4 июля, писал NEWS.ru.