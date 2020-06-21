Путин объяснил разницу между эгоизмом и защитой интересов страны

https://static.news.ru/photo/34e8fc3a-b3a7-11ea-b822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В истории России был период, когда она, «как это ни грустно, не смела заявить о своих национальных интересах». Об этом напомнил президент Владимир Путин. Поэтому, по его словам, нет ничего необычного в том, что она начала это делать в начале XXI века.

При этом он подчеркнул, что защита национальных интересов сопряжена с попытками достичь компромиссов в партнёрских отношениях с другими государствами. Именно к этому Россия и стремится, поэтому любые обвинения в эгоистических побуждениях неуместны, считает глава государства.

Эгоизм — это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов в том числе предполагает поиск взаимоприемлемых решений с нашими партнёрами, — объяснил разницу Путин в интервью для телеканала «Россия 1».

Непонимание этого простого отличия может быть вызвано тем, что «далеко не все страны имеют такую привилегию — бороться за свои интересы», предположил президент.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказал мнение, что у западных политиков всегда вызывала неприятие чрезмерная, на их взгляд, самостоятельность России. Однако, отметил представитель Кремля, давление на страну извне больше не доставляет дискомфорта, так как к нему уже выработан иммунитет.