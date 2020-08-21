Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с Совбезом

https://static.news.ru/photo/6cecafe6-e3a9-11ea-a5e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию в Белоруссии, а также итоги международных контактов и результаты консультаций РФ и США по стратегической стабильности.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с её гражданами, — сказал Песков.

Отмечается, что в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о полном взаимопонимании с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в республике.