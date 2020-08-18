Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/ead8ea7c-e14d-11ea-a655-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсудили ситуацию в Белоруссии.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем, — отметили в Кремле.

После этого они обменялись мнениями по вопросам ливийского кризиса.

Протестные акции в Белоруссии начались после объявления ЦИК республики итогов президентских выборов. Согласно им, победу в очередной раз одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

17 августа Лукашенко допустил проведение ещё одних президентских выборов в Белоруссии. По словам политика, сказанными в разговоре с пришедшими на встречу с ним белорусами, сначала необходимо принять новый основной закон страны. После этого возможны выборы. Власти республики в этот же день сообщили о задержании координаторов протестов против Лукашенко. Президент Белоруссии при этом утверждает, что предлагал оппозиции пересчитать голоса.

Как писал NEWS.ru, депутаты Европарламента (ЕП) не признали президентские выборы в Белоруссии. Лукашенко признан персоной нон грата в Евросоюзе.