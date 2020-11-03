Путин о Черномырдине: «Смотрел за тем, как он работает, и многому учился»

https://static.news.ru/photo/d8f8502a-1df4-11eb-9ed3-fa163e074e61_660.jpg Виктор Черномырдин Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Президент России Владимир Путин 3 ноября принял участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге. Выступая с речью, глава государства рассказал о своих отношениях с человеком, в честь которого назвали судно.

Черномырдин скончался 3 ноября 2010 года. Путин заявил, что покойный был дальновидным политиком исторического масштаба. По словам президента, Черномырдин никогда не боялся брать на себя ответственность и был «бесконечно предан Родине».

Путин отметил, что во время работы премьер-министром в 1990-х годах Черномырдин за счёт своих политических навыков помог сохранить кадровый и технологический потенциал промышленности.

Он был работоголик. Лично наблюдал за этим, смотрел за тем, как он работает, и многому учился. <...> Cимволично, что этот современный, хорошо оснащённый ледокол, носящий его имя, был построен отечественными корабелами и на российских верфях, — цитирует Путина РИА Новости.

В 2011 году занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев подписал указ об увековечивании памяти Черномырдина, один из пунктов предусматривал присвоение имени политика строящемуся кораблю.

Как передавал NEWS.ru, в ходе церемонии поднятия флага на «Викторе Черномырдине» Путин заявил, что Россия разрабатывает несколько серий дизельных и атомных ледоколов, которые не имеют аналогов в мире.