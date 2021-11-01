Путин: новейшую ракетную систему С-500 скоро поставят в российскую армию

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Президент России Владимир Путин заявил сегодня о том, что первый серийный образец новейшей зенитной ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в российскую армию. Информацию об этом президент озвучил на совещании в Сочи, сообщил телеканал «Звезда».

Также, согласно приведённым лидером страны цифрам, за четыре года вооружённые силы России получили 25 систем ПВО ЗРС С-400 и более 70 истребителей.

Военно-морской флот пополнился 49-ю новыми кораблями и катерами. В планах к 2027 году в ВМФ РФ обновить вооружение на 70%, добавил президент.

Путин также заявил о необходимости дальнейшей модернизации системы Воздушно-космических сил (ВКС) России. По словам лидера государства, это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками.

Ранее Юрий Борисов, вице-премьер России, курирующий оборонно-промышленный комплекс, сообщил, что первая зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (разработка концерна «Алмаз-Антей») начала поступать на вооружение российских войск после завершения успешных испытаний.