Путин никогда не будет летать с премьером в одном самолёте

https://static.news.ru/photo/0ba99300-b93a-11ea-9b2f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам о правиле, согласно которому глава государства никогда не полетит в одном самолёте с премьер-министром страны. Российский лидер объяснил это особым уровнем ответственности за положение в РФ.

По словам Путина, они с премьером не только не будут лететь куда-то на одном самолёте. Также глава государства и председатель правительства, согласно заведённому правилу, не станут одновременно отлучаться, используя разные воздушные судна.

Потому что на нас особая ответственность за положение в стране, — заявил президент в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Также президент отметил, что в период, когда премьер Мишустин лечился после заражения коронавирусом, ему было необходимо соответствующим образом выстроить график работы, действуя крайне аккуратно.

Кроме того, Путин рассказал, как чувствовал себя во время самоизоляции. Российский лидер подчеркнул, что для него это было настоящей мукой, так как он получает внутреннее удовольствие от контакта с людьми.

Но я прекрасно понимал, что обстоятельства требуют изменения режима работы, графика работы, — сказал глава государства.

Путин также сообщил, что сдаёт тесты на коронавирус каждые три-четыре дня. Он уточнил, что все они давали отрицательные результаты.

Как писал NEWS.ru, Путин признал, что подвергал себя риску, когда 24 марта поехал в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. В то же время он выразил уверенность, что этот риск был оправдан. Президент также отметил, что таким образом он поступал всегда и везде, «где бы что ни происходило». Он сообщил, что перед поездкой в Коммунарку проконсультировался со специалистами, «выяснил максимально безопасный способ посещения красной зоны» и экипировался соответствующим образом.