Путин надеется, что будущая администрация США будет готова к диалогу с РФ

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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что следующая администрация Соединённых Штатов откликнется на предложение Москвы о сотрудничестве в сфере информационной безопасности в киберпространстве и будет готова к диалогу по ДСНВ, а также другим вопросам глобальной безопасности.

Недавно обратился к США с предложением начать комплексное обсуждение вопросов международной информационной безопасности. Из-за предвыборной кампании политикам в Соединённых Штатах сейчас не до этого. Но рассчитываем, что следующая администрация, какой бы она ни была, откликнется на предложение начать разговор по этой теме. Как и по другим пунктам российско-американской повестки. А это проблема глобальной безопасности, судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях ну и ряд других вопросов, — цитирует «Интерфакс» главу государства, выступившего на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, назревших тем для откровенного разговора накопилось много, и Россия готова к их конструктивному и равноправному обсуждению. Путин подчеркнул, что времена, когда все вопросы решались РФ и США, прошли, поэтому он уверен, что к разговору о кибербезопасности присоединятся также многие другие страны.

Российский лидер добавил, что будет прискорбно, если Вашингтон не захочет включиться в данную работу. В таком случае РФ готова будет сотрудничать по этому вопросу со всеми заинтересованными партнёрами.

По мнению Владимира Путина, киберпространство может послужить площадкой для апробирования мер также, как в своё время контроль над вооружением положил путь к повышению доверия в целом.

Сформировать необходимый набор мер в этой сфере, в киберпространстве, очень сложно. Но начинать эту работу нужно. Нужно делать это сейчас. Россия активно продвигает двусторонние и многосторонние договорённости в сфере кибербезопасности. Мы внесли в ООН проекты двух конвенций по этой теме, — сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что российская сторона не теряет надежд на продолжение сотрудничества с США в сфере кибербезопасности. По словам главы государства, его призыв к американским властям возобновить совместную работу остался без ответа. Путин также обратил внимание на то, что к РФ сохраняются претензии, касающиеся «якобы гиперреактивности в информационной сфере, во вмешательстве в выборы и так далее». Президент подчеркнул, что они не имеют под собой совершенно никаких оснований.

25 сентября российский лидер предложил США сотрудничество в сфере информационной безопасности. По его словам, России и Соединённым Штатам необходимо взять в разработку соглашение о сотрудничестве в цифровой информационной среде. Он также подчеркнул, что ключевым вызовом современности считает риск возникновения противостояния между странами в цифровой среде, писал NEWS.ru.