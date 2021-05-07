Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с годовщиной Победы

https://static.news.ru/photo/c4c5a74c-af26-11eb-87ef-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорили по телефону. Они обменялись поздравлениями по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Кремля.

Путин учёл, что в Израиле, как и в России, официально празднуют День Победы. Он попросил передать местным ветеранам пожелания здоровья и благополучия.

Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста, — отмечается в сообщении.

Также политики поговорили о сотрудничестве двух стран. Они выразили готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие, а также в ближайшем будущем провести новое заседание межправкомиссии.

Кроме того, политики затронули тему урегулирования в Сирии. Также Нетаньяху рассказал о контактах израильской стороны с украинскими властями.

Накануне Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры государств обсудили нагорнокарабахское урегулирование, в том числе работу российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня, а также вопросы борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что Путин выразил готовность к наращиванию практического сотрудничества в области поставок российской вакцины «Спутник V». Эрдоган поблагодарил Россию за оказываемое содействие.