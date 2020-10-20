Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/ccd56864-12eb-11eb-b89b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emmanuel Macron/Global Look Press

Президент России Владимир Путин проинформировал главу Франции Эммануэля Макрона о предпринимаемых Москвой шагах по предотвращению дальнейшей эскалации боевых действий и возобновлению переговоров для дипломатического урегулирования нагорнокарабахской проблемы.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор двух сторон прошёл по телефону. Макрон и Путин детально обсудили ситуацию в Карабахе, а также акцентировали «важность соблюдения противоборствующими сторонами достигнутых 10 и 17 октября договоренностей о прекращении огня».

Ранее NEWS.ru писал, что Россия продолжает работать над прекращением военных действий в Нагорном Карабахе. Кроме того, сообщалось, что премьер-министр Армении выразил готовность приехать в Москву для переговоров по Карабаху. К встрече также готов азербайджанский лидер.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.