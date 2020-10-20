Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин проинформировал главу Франции Эммануэля Макрона о предпринимаемых Москвой шагах по предотвращению дальнейшей эскалации боевых действий и возобновлению переговоров для дипломатического урегулирования нагорнокарабахской проблемы.
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Ранее NEWS.ru писал, что Россия продолжает работать над прекращением военных действий в Нагорном Карабахе. Кроме того, сообщалось, что премьер-министр Армении выразил готовность приехать в Москву для переговоров по Карабаху. К встрече также готов азербайджанский лидер.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.