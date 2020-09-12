Путин и Лукашенко встретятся в формате «один на один»

https://static.news.ru/photo/78d5b444-f653-11ea-aa56-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: president.gov.by

Президент России Владимир Путин встретится в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Их беседа состоится в формате «один на один». Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Лукашенко.

По имеющейся информации, главы государств обсудят друг с другом состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Также Путин и Лукашенко в ходе встречи затронут темы союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы, — передаёт агентство БелТА.

Для Лукашенко эти переговоры пройдут в рамках первого зарубежного визита после выборов, прошедших 9 августа. Результаты голосования привели к массовым протестам в Белоруссии, которые продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как ранее писал NEWS.ru, Bloomberg узнал о позиции российского лидера накануне предстоящих переговоров с белорусским президентом.

Как сообщают источники издания, российские власти ошеломлены масштабами белорусских протестов. В то же время Кремль уверен, что у протестующих не получится сместить Лукашенко.