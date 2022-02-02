Путин и Джонсон со второй попытки провели телефонный разговор

Фото: Evgeniy Paulin/Kremlin Pool/Global Look Press

Посол РФ в США Анатолий Антонов оценил ответ Вашингтона по предложенным Москвой гарантиям безопасности. В интервью изданию Newsweek дипломат рассказал, что реакция Штатов не добавляет уверенности в позитивный исход переговоров, и обвинил США и НАТО в желании продвинуть свои интересы за счёт России. Он добавил, что дальнейшие решения будут приниматься президентом России.

Я хотел бы подчеркнуть, что содержание ответов США и НАТО не вызывает энтузиазма. Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но тем не менее вторичных проблемах, — заявил Антонов. Помимо этого, он...