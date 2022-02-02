Путин и Джонсон со второй попытки провели телефонный разговор
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
20:57, 02 февраля 2022
Президент РФ Владимир ПутинФото: Evgeniy Paulin/Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине и предложения по гарантиям безопасности, сообщили в Кремле. В ходе беседы Путин изложил подходы по данным вопросам и подчеркнул, что Киев систематически нарушает Минские соглашения. Глава государства отметил нежелание НАТО принять во внимание позицию Москвы со ссылками на «политику открытых дверей» альянса.
Обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договорённостей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику «открытых дверей» альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности, — сообщается в коммюнике.
Путин подчеркнул, что действия НАТО противоречат базовым принципам неделимости безопасности и потребовал формальных гарантий по безопасности РФ.
Тем не менее, отчёт гласит, что стороны произвели подробный обмен мнениями.
Ранее «теневой» министр иностранных дел от британских лейбористов Дэвид Лэмми сообщил, что британский премьер пропустил первый звонок с президентом России из-за вечеринок в резиденции на Даунинг-стрит. Переговоры затем были перенесены на 2 февраля, о чём Джонсон рассказал в ходе визита в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой премьер анонсировал планы о предоставлении военной помощи Украине на стоимость более 2 млрд фунтов.