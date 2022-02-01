Джонсон: вторжение на Украину станет для РФ настоящей катастрофой

Во вторник, 1 февраля, на Украине состоялась встреча премьер-министра Британии Бориса Джонсона с украинским президентом Владимиром Зеленским, передаёт издание «Обозреватель». Британский премьер заявил, что вторжение РФ в соседнее государство станет настоящей катастрофой. Также Джонсон сообщил о предоставлении Украине военной помощи стоимостью более 2 млрд фунтов.

Москва на сегодняшний день демонстрирует наибольшую враждебность к Украине за все годы. Дальнейшее вторжение на Украину станет для РФ и гуманитарной, политической, и военной катастрофой. Великобритания, в свою очередь, предоставила Украине военной помощи на 2,2 млрд фунтов (около $3 млрд. — NEWS.ru), — сказал Джонсон.

Зеленский отдельно отметил, что британский политик заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Зеленский добавил, что страны смогли договориться о новых поставках вооружения.

Речь идёт о поставках тысяч современных противотанковых ракет, 1,7 млрд фунтов ($2,3 млрд. — NEWS.ru) для ВМФ, строительство современных военно-морских баз. Мы дополнительно договорились о совместных действиях для сдерживания России, обеспечения мира в Черноморском регионе и в сфере кибербезопасности, — сказал украинский президент.

Зеленский также заявил, что Украина ответственно относится к Минским соглашениям. Президент Украины добавил, что Киев параллельно с «нормандским форматом» ведёт переговоры о трёх- и двустороннем форматах переговоров с Россией.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл в Киев, несмотря на то что до этого контактировал с главой британского МИД Лиз Трасс, которая заразилась коронавирусом накануне визита на Украину.

В ходе переговоров также ожидалось объявление о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Британией и Польшей. Тем не менее из-за болезни Трасс его придётся отложить на неопределённый срок.

Кандидат политических наук, политолог Станислав Мясников оценил возможности «тройственного союза» между Украиной, Польшей и Британией, планы которого недавно были представлены президентом Украины Владимиром Зеленским. Мясников полагает, что союз в большей степени будет носить коммуникативный характер, и сомневается, что можно говорить о полноценном военном сотрудничестве в рамках такого объединения.