Политолог оценил перспективы союза Украины, Польши и Британии

Кандидат политических наук, политолог Станислав Мясников в интервью изданию Daily Moscow оценил возможности «тройственного союза» между Украиной, Польшей и Британией, планы которого недавно были представлены президентом Украины Владимиром Зеленским. Мясников полагает, что союз в большей степени будет носить коммуникативный характер, и сомневается, что можно говорить о полноценном военном сотрудничестве в рамках такого объединения.

Такой «тройственный союз» позволит Украине в большей степени рассчитывать на поставку вооружений, но в меньшей степени — на участие воинского контингента из других стран. Создание такого формата больше носит характер коммуникативного инструмента, который позволит Великобритании и Польше официально называть Украину военным союзником, говорить об угрозе и заниматься привлечением внимания к проблеме угрозы безопасности, — говорит Мясников.

Сегодня, 1 февраля, премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл в Киев, несмотря на то что до этого контактировал с главой британского МИД Лиз Трасс, которая заразилась коронавирусом накануне визита на Украину. Предполагается, что приезд Джонсона станет демонстрацией поддержки страны.

В рамках визита британский премьер встретился с Владимиром Зеленским. Они обсудят вопросы безопасности, деэскалации конфликта в республиках Донбасса и военно-технического сотрудничества. Помимо этого, Джонсон также встретится с главой МИД страны Дмитрием Кулебой.

В ходе переговоров также ожидалось объявление о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Британией и Польшей. Тем не менее из-за болезни Трасс его придётся отложить на неопределённый срок.