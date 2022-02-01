«Я поговорю с ним завтра»: Джонсон про звонок Путину

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в среду, 2 февраля. Об этом он заявил после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Представители Даунинг-стрит пытались договориться о звонке перед поездкой на Украину, но в Москве ответили отказом. Об этом сообщает ТАСС.

Я поговорю с ним завтра, — сказал Джонсон, отвечая на вопрос о пропущенном телефонном разговоре 31 января.

Известно, что британский премьер-министр, выступая в парламенте страны, отвечал на вопросы депутатов по поводу организации вечеринок во время коронавирусного локдауна в 2020 и 2021 годах. Многие потребовали отставки политика с поста премьер-министра, на что Джонсон ответил, что в стране есть более важные дела, «чем его отставка».

Ранее его раскритиковали за перенос разговора с президентом России Владимиром Путиным «в критический момент». «Теневой» министр иностранных дел от британских лейбористов Дэвид Лэмми заявил, что Джонсон упустил «жизненно важную дипломатическую возможность».