Путин: если бы хотели отравить Навального, то не выпустили бы его из РФ

https://static.news.ru/photo/ade36a5e-1486-11eb-83cd-fa163e074e61_660.jpg Charité Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Если бы в России хотели отравить блогера Алексея Навального, то вряд ли ему разрешили вылететь на лечение за границу. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

У Навального были ограничения на выезд. Но я дал поручение Генпрокуратуре его выпустить, — сказал глава государства.

Также Владимир Путин считает, что Россия могла бы расследовать обстоятельства инцидента с оппозиционером, но зарубежные партнёры не предоставили запрошенных данных. В связи с этим президент снова предложил участие РФ в совместном расследовании.

Просим западные страны дать нам материалы по Навальному, чтобы было основание для возбуждения дела. Что такого необычного мы попросили? Так это «Новичок» или не «Новичок»? — задался вопросом Путин.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на источники сообщило, что отравление Алексея Навального организовали сотрудники Второй службы ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. Оно было совершено с целью запугивания, а не убийства оппозиционера.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

В Евросоюзе заявили, что отравление стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России, и ввели санкции против ряда высокопоставленных чиновников. Среди них есть и директор ФСБ Александр Бортников. Москва отрицает все подозрения в свой адрес и не считает, что отравление вообще имело место, писал NEWS.ru.