Путин: эпоха выстраивания однополярного мира закончилась

https://static.news.ru/photo/ce4ee0e2-609a-11eb-b632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ty O'Neil/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эпоха попыток построить однополярный мир завершилась, заявил глава РФ Владимир Путин во время выступления на Давосском форуме в режиме онлайн.

Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, — эта эпоха завершилась. Но, собственно, она и не начиналась. Была только предпринята попытка в этом направлении. Но и это тоже уже прошло. Подобная монополия — она просто по своей природе противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации, — подчеркнул политик.

Он добавил, что горячий глобальный конфликт способен привести к гибели цивилизации. Президент считает, что в данное время на планете происходит ослабление международных институтов, множатся региональные противоречия, деградирует система безопасности.

Также российский лидер отметил, что нынешняя политическая ситуация в мире схожа с обстановкой, которая наблюдалась на международной арене в 1930-х годах. Кроме того, руководитель государства одобрил проведение форума в Давосе несмотря на пандемию COVID-19.

Российский президент выступает на Давосском форуме впервые за долгое время. В 2020 году он отказался от поездки на ВЭФ. На высшем уровне страна не была представлена в Давосе уже давно: в последний раз глава государства приезжал на форум в 2011 году, а премьер-министр — в 2013-м. Оба раза это был Дмитрий Медведев.

Путин участвовал во Всемирном экономическом форуме, который проходит на швейцарском горнолыжном курорте, в 2009 году, когда занимал пост главы кабмина. Давосский форум — ежегодная встреча политической и деловой элиты со всего мира. На него также приглашают представителей общественных организаций, учёных, деятелей культуры и представителей прессы, писал NEWS.ru.