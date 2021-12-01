Путин дал поручение повысить зарплаты некоторым категориям бюджетников

Некоторым категориям бюджетников будет в 2022 году проведена индексация зарплат. Такое поручение дал кабинету министров лидер России Владимир Путин. Найти возможности для выделения дополнительных денег на повышение зарплат им необходимо до 15 июня 2022 года, сообщается на сайте Кремля.

Правительству РФ обеспечить предоставление в 2022-2024 годах дополнительных объемов межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ и дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики с учетом фактического темпа роста в 2021 году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, — говорится в перечне поручений главы государства.

Кабинету министров также поручено обеспечить предоставление до конца 2021 года дополнительных объёмов межбюджетных трансфертов регионам и допсредств из федерального бюджета заинтересованным органам исполнительной власти «для достижения с учётом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, целевых показателей уровня заработной платы категорий работников бюджетного сектора экономики», которые предусмотрены указами главы государства.

Путин также распорядился не учитывать федеральные выплаты за классное руководство педагогам школ и организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Это относится в том числе и к образовательным программам для профобучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Не коснётся это и специальных соцвыплат работникам медицинских организаций, оказывающих помощь больным с коронавирусом.

Ещё одной поставленной задачей для правительства стала подготовка предложения о дополнительных объёмах межбюджетных трансфертов для бюджетов субъектов РФ в целях повышения зарплаты отдельных категорий бюджетников «с учётом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики».

Данные поручения были даны по итогам совещания Путина с членами кабмина 24 ноября.

Ранее Госдума РФ принялав окончательном чтении закон о минимальном размере оплаты труда на 2022 год. Согласно документу, она с 1 января 2022 года установлена в сумме 13 890 рублей в месяц.