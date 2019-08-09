https://static.news.ru/photo/11996d4a-ba89-11e9-9d14-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Алексей Пушков заявил, что изображение Южных Курил частью Японии на сайте Олимпиады-2020 является «заходом за красную линию».

В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ (Олимпийских игр — Ред.) — быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды, — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Изображение Южных Курил частью Японии на офиц. сайте Олимпиады-2020 - это уже не частная инициатива, а нечто большее, т.е. заход за «красную линию». В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ - быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 августа 2019 г.

Япония претендует на Южные Курилы, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В СССР рассчитывали, что совместная декларация поставит точку в территориальном споре, однако в Токио так и не отказались от претензий на острова. Мирный договор по окончании Второй мировой войны между СССР и Японией не подписан до сих пор.

Как ранее писал News.ru, Принадлежащие России Южные Курилы оказались включены в состав Японии на карте маршрута олимпийского огня, опубликованной на официальном сайте Олимпиады 2020 года.