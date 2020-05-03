Пушков оценил слова Помпео о сокрытии Китаем ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/7d31900c-8d6d-11ea-bd95-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон располагает доказательствами о сокрытии КНР данных о вспышке коронавируса. По мнению сенатора, США «встали на тропу войны».

Об этом он написал в Twitter. Пушков также считает, что главный вопрос заключается в том, что Штаты хотят получить от конфликта.

Вероятнее всего, он нужен Белому дому для достижения внутренней цели — победы Трампа на выборах, — предположил сенатор.

Ð¡Ð¨Ð Ð²ÑÑÐ°Ð»Ð¸ Ð½Ð° ÑÑÐ¾Ð¿Ñ Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñ Ñ ÐÐ¸ÑÐ°ÐµÐ¼: ÐÐ¾Ð¼Ð¿ÐµÐ¾ Ð·Ð°ÑÐ²Ð¸Ð», ÑÑÐ¾ Ñ Ð½Ð¸Ñ ÐµÑÑÑ Ð´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°ÑÐµÐ»ÑÑÑÐ²Ð° ÑÐ¾ÐºÑÑÑÐ¸Ñ ÐÐµÐºÐ¸Ð½Ð¾Ð¼ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ Ð¾ Ð²Ð¸ÑÑÑÐµ. ÐÐ¾Ð¿ÑÐ¾Ñ Ð² ÑÐ¾Ð¼, ÑÑÐ¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ñ Ð¾ÑÑÑ Ð¸Ð·Ð²Ð»ÐµÑÑ Ð¸Ð· ÐºÐ¾Ð½ÑÐ»Ð¸ÐºÑÐ°. Ð¡ÐºÐ¾ÑÐµÐµ Ð²ÑÐµÐ³Ð¾, Ð¾Ð½ Ð½ÑÐ¶ÐµÐ½ ÐÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ð´Ð¾Ð¼Ñ Ð´Ð»Ñ Ð´Ð¾ÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð½ÑÑÑÐµÐ½Ð½ÐµÐ¹ ÑÐµÐ»Ð¸ - Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ñ Ð¢ÑÐ°Ð¼Ð¿Ð° Ð½Ð° Ð²ÑÐ±Ð¾ÑÐ°Ñ .Ð­ÑÑÐµÐºÑ Ð²Ð½ÐµÑÐ½ÐµÐ³Ð¾ Ð²ÑÐ°Ð³Ð°. — ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÑÑÐºÐ¾Ð² (@Alexey_Pushkov) May 3, 2020

Российский политик уверен, что такими заявлениями Вашингтон умело создаёт «эффект внешнего врага».

Ранее Помпео рассказал о том, что у США есть доказательства того, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. На вопрос о том, было ли распространение коронавируса намеренным, Помпео не ответил, но заверил, что Штаты делают всё возможное для поиска ответов на эти вопросы, писал NEWS.ru.