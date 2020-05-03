Политика

Пушков оценил слова Помпео о сокрытии Китаем ситуации с COVID-19

21:37, 03 мая 2020 39
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон располагает доказательствами о сокрытии КНР данных о вспышке коронавируса. По мнению сенатора, США «встали на тропу войны».

Об этом он написал в Twitter. Пушков также считает, что главный вопрос заключается в том, что Штаты хотят получить от конфликта.

Вероятнее всего, он нужен Белому дому для достижения внутренней цели — победы Трампа на выборах, — предположил сенатор.

Российский политик уверен, что такими заявлениями Вашингтон умело создаёт «эффект внешнего врага».

Ранее Помпео рассказал о том, что у США есть доказательства того, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. На вопрос о том, было ли распространение коронавируса намеренным, Помпео не ответил, но заверил, что Штаты делают всё возможное для поиска ответов на эти вопросы, писал NEWS.ru.

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