Пушков оценил слова Помпео о сокрытии Китаем ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/7d31900c-8d6d-11ea-bd95-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон располагает доказательствами о сокрытии КНР данных о вспышке коронавируса. По мнению сенатора, США «встали на тропу войны».
Об этом он написал в Twitter. Пушков также считает, что главный вопрос заключается в том, что Штаты хотят получить от конфликта.
Вероятнее всего, он нужен Белому дому для достижения внутренней цели — победы Трампа на выборах, — предположил сенатор.
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Российский политик уверен, что такими заявлениями Вашингтон умело создаёт «эффект внешнего врага».
Ранее Помпео рассказал о том, что у США есть доказательства того, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. На вопрос о том, было ли распространение коронавируса намеренным, Помпео не ответил, но заверил, что Штаты делают всё возможное для поиска ответов на эти вопросы, писал NEWS.ru.