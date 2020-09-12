Пушков назвал причину гигантской миграции в Европу

https://static.news.ru/photo/e98f3804-f5cc-11ea-964a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков назвал страны, из-за которых беженцы с Ближнего Востока массово ринулись в европейские страны.

Наконец-то здравая оценка в западной газете причин гигантской миграции в Европу. Виноваты США с их "войной с терроризмом", а на деле — политикой "смены режимов", да их союзники по НАТО, — написал в Twitter член Совета Федерации, комментируя статью в газете The Independent.

По его словам, именно Соединённые Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу вызвали резкий рост числа беженцев из Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии.

Британское издание ранее сообщило, что европейские страны страдают от потока мигрантов и других проблем, которые с этим связаны. Но, по словам экспертов, первопричина этого явления в том, что США ведут с 2001 года восемь войн в разных странах, и из-за этого беженцами и вынужденными переселенцами стали 37 млн человек.

Как писал NEWS.ru, Тото Мартелло, мэр расположенного к югу от Сицилии итальянского острова Лампедуза, пригрозил общей забастовкой и закрытием территории, если правительство Италии не примет немедленных мер для пресечения высадки незаконных мигрантов. Градоначальник указал, что местный центр временного приёма беженцев постоянно переполнен, сейчас в нём находятся около полутора тысяч человек при вместимости в 200 человек.

По данным МВД Италии, с июля 2019-го по август 2020 года поток прибывающих на остров мигрантов возрос на 150%. Их число с начала года достигло почти 18 тысяч.