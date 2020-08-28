Глава итальянского острова Лампедуза пригрозил забастовкой из-за мигрантов

https://static.news.ru/photo/73bf89b0-eae3-11ea-9971-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alan David Scifo/Global Look Press

Тото Мартелло, мэр расположенного к югу от Сицилии итальянского острова Лампедуза, пригрозил общей забастовкой и закрытием территории, если правительство Италии не примет немедленных мер для пресечения высадки незаконных мигрантов.

Об этом сообщает агентство ANSA. Географическое положение острова таково, что он находится ближе к побережью Северной Африки, чем к Сицилии. Из-за этого остров стал основным пунктом прибытия африканских мигрантов. Население Лампедузы — около 6 тысяч человек.

Завтра созову представителей всех категорий работников острова, и мы провозгласим всеобщую забастовку, если правительство продолжит хранить пугающее молчание, — пообещал Мартелло.

Мэр указал, что местный центр временного приёма беженцев постоянно переполнен, сейчас в нём находятся около полутора тысяч человек при вместимости в 200 человек. В ночь на 30 августа на острове высадились 450 мигрантов с большого рыболовецкого судна.

Могу понять, что незаметны небольшие лодки, но то, что никто не замечает огромного судна с несколькими сотнями пассажиров на борту, означает, что в Средиземноморье нет никакого контроля. И чем заняты патрулирующие военные корабли? — задался риторическим вопросом мэр.

По данным МВД Италии, с июля 2019 года по август 2020 года поток прибывающих на остров мигрантов возрос на 150%. Их число с начало года достигло почти 18 тысяч.

Губернатор Сицилии Нелло Музумечи пошёл на прямое столкновение с правительством и издал распоряжение о закрытии всех центров приёма мигрантов, в том числе из-за риска распространения коронавируса. Кабмин оспорил это решение в административном суде.

29 августа, как писал NEWS.ru, судно Louise Michel, покупку которого для спасения мигрантов в Средиземном море оплатил британский художник Бэнкси, подало сигнал о помощи. Лодка оказалась перегружена и застряла в море.