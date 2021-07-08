Пушков назвал ошибку Байдена в Афганистане

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Президент США Джо Байден полагает, что Афганистан для его страны ещё не потерян, но он ошибается. Об этом в своём Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее Байден заявил, что не считает неизбежным падение правительства в Кабуле, поскольку оно располагает контингентом в 300 тысяч военных против 75 тысяч боевиков запрещённого в РФ радикального движения «Талибан».

По мнению Пушкова, Байден полностью заблуждается относительно Афганистана, как это делали и его предшественники.

Байден ошибается насчёт Афганистана. Как ошибались и Буш-младший, и Обама, которые вели там безнадёжную войну, — написал сенатор.

По мнению Пушкова, прав оказался предшественник Байдена Дональд Трамп, принявший решение о выводе американских войск из Афганистана, его замысел теперь и выполняет действующий президент.

Но он пытается делать вид, что Афганистан ещё не потерян. Потерян, — резюмировал сенатор.

Ранее Джо Байден озвучил дату окончательного вывода войск США из Афганистана. Это случится 31 августа. В настоящее время процесс идёт без потерь.