Процент поддержавших поправки россиян вырос после обработки 80% протоколов

https://static.news.ru/photo/17d40eea-bbe1-11ea-8c98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ опубликовала данные о результатах общероссийского голосования после обработки 80% протоколов. Число россиян, высказавшихся за изменения в основной закон страны, теперь составляет 77,77%.

Не одобрили поправки 21,42% проголосовавших. Явка, по уточнённым данным, составила 65%. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на экране в информационном центре ЦИК в 23:58 мск 1 июля. Голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории страны в 21:00 мск.

Поправки вступят в силу, если их поддержит более половины россиян, принявших участие в голосовании. Порог явки не был установлен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство россиян, принявших участие в общероссийском голосовании, поддержали предложенные изменения. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, такие результаты показали, что власть сумела консолидировать население вокруг поправок, а вот оппозиции, в свою очередь, не удалось существенно повлиять на ход голосования.