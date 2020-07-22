Президент подписал указ «О национальных целях развития РФ до 2030 года»

https://static.news.ru/photo/aa83a632-cb32-11ea-bbd8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ до 2030 года». Об этом во вторник, 21 июля, сообщили представители пресс-службы Кремля.

Как отмечается в документе, президент принял данное решение в целях осуществления прорывного развития государства, увеличения численности граждан РФ, повышения их уровня жизни, создания комфортных условий проживания и раскрытия талантов каждого россиянина. В указе обозначены следующие национальные цели развития: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

Как сообщается в подписанном главой государства документе, к 2030 году доля граждан РФ, которые регулярно проводят время за занятием спортом, должна вырасти до 70%. Продолжительность жизни в среднем необходимо увеличить до 78 лет, а уровень бедности снизить вдвое в сравнении с показателями 2017 года.

Объёмы несырьевого неэнергетического российского экспорта по поручению президента должны быть увеличены не менее чем на 70% к уровню текущего года, уровень ВВП должен быть выше среднемирового при условии сохранения макроэкономической стабильности.

До 30 октября 2020 года Путин поручил кабинету министров скорректировать программу национальных проектов с учётом их продления до 2030-го.

Устойчивый рост доходов россиян и уровня пенсионного обеспечения президент поручил обеспечить не ниже показателей инфляции.

Согласно указу, число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, должно к 2030 году вырасти в РФ до 25 млн. А посещаемость культурных мероприятий должна возрасти в три раза в сравнении с прошлогодними цифрами, передаёт ТАСС.

Также к 2030 году в России должна быть на 100% обеспечена сортировка мусора и в два раза объём отправляемых на полигоны отходов.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин подписал два новых закона о финансовых маркетплейсах. Последние позволяют гражданам страны дистанционно сравнивать и приобретать различные услуги у банков, а также у управляющих и страховых компаний.