Всенародное голосование по поправкам в Конституцию прошло, президент подписал указ о вступлении новой редакции Основного закона в силу, а «Единая Россия» уже даже поспешила обозначить свои притязания на триумф главы государства Владимира Путина. Время готовиться к выборам, которые состоятся уже 13 сентября. В этот день должны быть избраны главы 20 субъектов России, а в 11 регионах будут голосовать за депутатов законодательных органов государственной власти.

Говоря о будущем политическом устройстве страны, глава ЦИК Элла Памифлова обещает, что число политических партий в России в скором времени сократится благодаря естественному отбору. Политик-старожил Владимир Жириновский в то же время призывает ужесточить требования для участия фракций в федеральных выборах, чтобы отсеять те, у которых нет ничего, кроме названия и известного имени во главе. А вот партия Захара Прилепина «За правду» в день рождения своего лидера публикует предвыборную программу.

Всего документ состоит из 40 страниц, где описывается, что однопартийцы писателя — это люди, выступающие «за правду нормального большинства». Задачей себе они ставят «влиять на элиты, навязывать смену элит, замещать собой элиту в случае необходимости», а также предлагают создание постоянно действующего ополчения, которое призвано охранять порядок «при любых изменениях во власти». Если учесть, что любые выборы можно рассматривать как те самые изменения во власти, то получается, что в прекрасной России будущего по Прилепину избирательные участки будут контролировать его ополченцы.

zapravdu.org

Поскольку во главе партии стоит писатель, заместитель художественного руководителя по литературной части МХАТа им. Горького, вопрос культуры стороной не обошли.

Террор антикультуры на дворе. С одной стороны, Россию терроризируют профессиональные русофобы и откровенные выродки. С другой — террору способствует вся государственная медийная машина, посредством дегенеративных программ и сериалов, — говорится в документе.

Чтобы повлиять на ситуацию, партия предлагает ввести радикальную цензуру и запретить «непотребство» на телеканалах, поскольку, если «потворствовать людям в их стремлении к низости», «мы не построим сверхцивилизацию».

Дальше идут рассуждения о преемственности истории России и её месте в мире, зато в конце программы есть конкретика: «10 ударов за правду, первые шаги после победы», где говорится о том, за что в первую очередь возьмутся Захар Прилепин и его товарищи, получив власть.

Первым пунктом называется необходимость модернизации экономики и развития инфраструктуры. Достигнуть эту цель планируется через «осуществление государственного планирования, гармоничного пространственного развития и эмиссии необходимого объёма „инфраструктурных“ рублей». Проще говоря, партия «За правду» предлагает печатать деньги и вести на них строительство.

Вторым пунктом отмечается необходимость введения базового безусловного дохода: всем гражданам хотят ежемесячно платить сумму, приближенную к прожиточному минимуму. Кроме того, каждому новорождённому обещают миллион рублей на счёте, который будет ежегодно индексироваться, а в распоряжение поступит по достижении 18-летия. Также в планах — сокращение пенсионного возраста до 60 лет, плюс женщины смогу выйти на пенсию на два года раньше за каждого рождённого ребёнка.

Также партия Прилепина намерена добиться того, чтобы российский рубль стал единой валютой Союзного Государства России и Белоруссии, а также стран ЕАЭС.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не обойдётся и без очередных поправок в Конституцию: в Основной закон страны обещают внести положение, закрепляющее собственность граждан России на недра и природные богатства, а также запрет на продажу земли иностранцам.

Пятый пункт — «Постановка национальных задач предельной сложности». В качестве примера приводятся: освоение Солнечной системы, поиск лекарств против неизлечимых заболеваний, создание новых источников энергии и так далее. Согласно замыслу, это должно обеспечить «модернизацию и интеграцию науки, высшего образования, промышленности и отраслей постиндустриальной экономики».

Достанется и школе: партия «За правду» обещает заменить ЕГЭ на «Комплексную оценку результатов школьника», которая будет учитывать не только успеваемость, но и поведение, а также общественную работу. Упор в школьной программе — на естественные науки, русскую культуру и патриотизм.

В условиях пандемии никак нельзя пройти мимо медицины. Врачам обещают средства инвесторов, а также создание «уникальных медицинских научных и педагогических школ» и повышение статуса.

Прирастать земля русская, по плану Прилепина, будет за счёт ДНР, ЛНР, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии, которые войдут в состав нашей страны, плюс Белоруссии, с которой обещают построить наконец-то Союзное государство.

Девятый пункт победного плана предусматривает «принятие ряда законов о непримиримой борьбе за Победу 1945 года». Например, в партии обещают вводить санкции против отдельных иностранцев и целых стран, которые дискредитируют вклад русских людей в разгром фашизма. Также обещают переименовать Волгоград обратно в Сталинград, не давать государственных денег тем, кто критикует Сталина, а «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына изъять из школьных и университетских программ.

В завершение в партии обещают реализовать инициативу «Культура — главная политика и основа российской цивилизации», которая предполагает «интеграцию культурных ценностей во все сферы человеческих отношений, начиная с защиты памятников культурного наследия и заканчивая культурной цензурой на телевидении».

Критиковать или хвалить содержание этой программы будут сторонники или противники фракции «За правду». Отметить хочется лишь тот факт, что партия Прилепина, судя по всему, отнимать электорат в итоге будет вовсе не у «Единой России», а у КПРФ, ЛДПР и СР из числа их наиболее патриотично и просоветски настроенных сторонников. В итоге в Госдуму Прилепин и ко попадут вряд ли, а вот внести свой вклад в превращение нижней палаты парламента в трёхпартийную вполне могут.