«Повар Путина» перечислил миллион рублей на лечение Навального в Германии

https://static.news.ru/photo/bf1d5b60-f1a2-11ea-8fb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Бизнесмен, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин, известный как «Повар Путина», направил средства на лечение оппозиционера Алексея Навального. Он перевёл на счёт немецкой клиники Charité один миллион рублей.

В пресс-службе «Конкорда» уточнили , что берлинская сторона уже отчиталась о получении предыдущего транша. Первый перевод Пригожин 31 августа. Тогда бизнесмен сообщил, что направит на лечение оппозиционера средства, которые поступили от Навального на счёт «Конкорда» в качестве компенсации за выплату долга комбинату «Московский школьник», который перед предприятием за блогера погасил бизнесмен. Сумма составила 107 117 рублей 70 копеек.

Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет, тем более он мне денег должен, — прокомментировал бизнесмен своё желание помочь Навальному.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru, 7 сентября немецкие медики вывели Навального из комы. Согласно данным врачей, состояние здоровья оппозиционера значительно улучшилось. Больного отключили от искусственной вентиляции лёгких. Он реагирует на вербальные стимулы, однако оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления по-прежнему рано, отмечают специалисты.