Посол США в РФ объяснил отсутствие СССР в публикации о победе над нацистами

https://static.news.ru/photo/376dfdfe-bd14-11ea-8857-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cambiaso/Flickr.com

Отсутствие упоминания Советского Союза в публикации Белого дома в социальной сети Instagram о победе над нацизмом не является попыткой переписать историю и принизить роль Вооружённых сил СССР, считает посол США в РФ Джон Салливан. По его словам, если бы Вашингтон преследовал именно эту цель, то США пришлось бы извиняться не только перед Кремлём, но и перед Канадой, Францией и польскими лётчиками в составе ВВС Великобритании. Дипломат отметил, что пост посвящён тесному сотрудничеству США и Лондона в годы Второй мировой войны.

Миллион американцев были дислоцированы в Великобритании, затем с её территории участвовали в развёртывании нормандской операции, а до неё — в операции «Факел» по высадке в Северной Африке, — цитирует его РБК.

Салливан подчёркивает, что, без сомнений, ни одна другая страна не пострадала во время Второй мировой войны в той же мере, как СССР, от действий гитлеровцев.

Достаточно просто посмотреть на количество погибших (свыше 26 млн человек. — NEWS.ru) русских наряду с украинцами, белорусами и представителями других народов СССР, — считает посол.

Представитель Белого дома считает, что реакция на публикацию объясняется ранимостью россиян накануне Дня Победы — 9 Мая. В свою очередь Салливан надеется, что граждане РФ помнят и ценят вклад Соединённых Штатов в виде существенной материальной помощи по ленд-лизу для разгрома Советским Союзом нацистской Германии.

8 мая 2020 года администрация президента США Дональда Трампа разместила праздничное видео, в котором лидер напомнил о победе союзников, упомянув лишь США и Британию. Тысячи жителей РФ оказались возмущены и стали оставлять комментарии на странице Белого дома в Instagram. Они публиковали в комментариях тексты гимна РФ, песен и стихотворений на военную тему.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявила, что Москва должна дать отпор Вашингтону на попытку переписать историю. На это также обратил внимание российский рэпер Тимати.