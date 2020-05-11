Дочь Пескова призвала дать отпор США за твит о победе над нацистами

https://static.news.ru/photo/4ac650e0-930c-11ea-9143-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: Elizaveta Peskova/facebook.com

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявила, что Москва должна дать отпор Вашингтону на попытку переписать историю.

Публикацию в соцсетях сообщения Белого дома о том, что в 1945 году победу над нацистской Германией одержали США и Великобритания, она назвала «самым настоящим политическим буллингом». По словам Песковой, проблема заключается в том, что история является политической наукой и её «трактовка и толкования имеют политические цели».

Естественно, в зависимости от страны, акценты расставлялись по-разному. Понятное дело, что каждая сторона будет лепить из этой лишённой точности науки форму, выгодную ей самой. Естественно, это присутствует в любой стране, и мы не исключение. Другое дело — насколько это выходит за рамки и начинает перекраивать мировую историю, — говорится в её сообщении, которое она разместила на своей странице в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 8 мая администрация президента США опубликовала праздничное видео, в котором Дональд Трамп напомнил о победе союзников, упомянув лишь США и Британию. Тысячи россиян оказались возмущёны и стали оставлять комментарии на странице Белого дома в Instagram. Они публиковали в комментариях тексты гимна России, песен и стихотворений на военную тему.