ФРГ на параде в Москве представит посол

https://static.news.ru/photo/744ea4c2-b499-11ea-bf3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диппредставительство Германии в России сообщило, что на параде Победы в Москве страну будет представлять посол.

Ожидается, что посол примет участие в параде Победы на Красной площади, — цитирует сообщение ТАСС.

Мероприятие состоится в российской столице 24 июня 2020 года. Президент страны Владимир Путин объявил эту дату выходным днём. Парад был перенёс с 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Ранее приглашение на парад приняли представители и других стран. В частности, торжество посетит посол Франции. Также приглашение получили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его сербский коллега Александр Вучич. Для лидеров стран будет подготовлен отдельный приём. Его проведёт лично Путин.

Однако в этом году не все смогут увидеть юбилейный парад Победы. Так, президент Украины Владимир Зеленский не получил официального приглашения, а лидер Хорватии Зоран Миланович заявил, что не сможет прибыть из-за сломавшегося самолёта.

Как информировал NEWS.ru, около 20 регионов отказались от проведения массовых мероприятий 24 июня, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку.