Посол Антонов ответил на обвинения США о «вторжении» РФ на Украину

Утверждения США об ответственности России за эскалацию вокруг Украины представляют собой попытку оказать давление на Москву и обесценить предложения в сфере безопасности. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ по поводу утверждений Запада о якобы готовящемся вторжении. Он также обратил внимание на то, что готовность принять опасающихся за свои жизни жителей Донбасса подаётся Штатами как попытка оправдания «неминуемого вторжения в соседнюю страну. Слова посла опубликованы на странице российского диппредставительства в социальной сети Facebook.

Прежде всего, хотел бы обратить внимание на неоднократные заявления руководства России об отсутствии у нас каких-либо планов агрессии против братского украинского народа. <...> Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности, — подчеркнул Антонов.

Он также добавил, что Штаты «упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь». Особое недоумение у Антонова вызвал очередной вброс относительно эвакуации мирных жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание «неминуемого вторжения» на Украину. Подобные заявления — очередной виток американской дезинформационной кампании против России, — заявил российский посол.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты «вторжения» России на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что вторжение произойдёт 15 февраля, ссылаясь на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем, 17 февраля, американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.

В то же время, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. По его словам, в Ростовской области по договорённости с руководством России готовы места для приёма и размещения жителей Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.