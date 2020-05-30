Помпео потребовал у России освободить Уилана

27 мая Уилан, который содержится в «Лефортово», пожаловался на обострение заболевания. Его осмотрели врачи медсанчасти и направили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там Уилану провели несложную операцию по удалению грыжи. Ранее обвиняемый отказывался от этой операции.
Уилан был задержан сотрудниками ФСБ 28 декабря 2018 года. У него нашли флеш-накопитель с секретной информацией. Защита утверждает, что Уилан считал, что на флешке была его личная информация, с которой он не успел ознакомиться.
NEWS.ru писал, что гособвинение требует приговорить Уилана к 18 года колонии. На заседании 25 мая в Мосгорсуде американец заявил о своей невиновности и попросил его оправдать. Приговор будет оглашён 15 июня.