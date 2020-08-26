Польша отказалась признавать победу Лукашенко на выборах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/2890bf9e-e83c-11ea-8729-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Польша не намерена признавать результаты выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Мы, как и ЕС, признаём, что выборы вызывали столько сомнений, что нельзя признать их результатов, — цитирует его РИА Новости.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Как писал NEWS.ru, во время акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Позднее акции стали проходить спокойнее, жёсткие задержания прекратились.