Полковник в отставке объяснил, почему США не нужна война в Донбассе

Война в Донбассе не нужна США, так как Вашингтону Украина нужна в качестве раздражителя для России и фактора, сплачивающего «европейские государства под эгидой США» против Москвы, рассказал NEWS.ru военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин. Спикер подчеркнул, что для Киева юго-восток страны превратился в «чемодан без ручки».

Украине эта война не нужна. С другой стороны, они давно хотят избавится от Донбасса, так как он для них — как чемодан без ручки. США тоже не надо войны, потому что они понимают, что если на Украине начнётся война, то Украина потеряет очень много своей территории и Украины как таковой не будет. Поэтому для США Украина нужна как страна, которая раздражает Россию и заставляет сплачиваться европейские государства под эгидой США против Москвы, — заявил эксперт.

Собеседник добавил, что в случае нападения ВСУ на Донбасс, где живут около 700 тысяч граждан РФ, России «волей-неволей» придётся их защитить и «нанести удар по украинским подразделениям, системам управлениям и так далее». Литовкин предположил, что в данном случае Донецкая и Луганская области Украины «освободятся от националистов».

Тремя-четырьмя днями не обойдётся, конечно. Украинские солдаты гораздо устойчивее и мастеровитее [военнослужащих Грузии, как в 2008-м, во время событий в Южной Осетии]. Но я вспоминаю про ситуацию в Крыму. Украинцы не произвели там ни одного выстрела, а некоторые ещё и перешли служить в российскую армию. Поэтому я не уверен, что украинские солдаты готовы сражаться с РФ непонятно за чьи интересы, — подытожил Литовкин.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад может готовить провокацию в Донбассе, чтобы затем обвинить Москву во вторжении на Украину. В то же время дипломат выразил надежду, что у Запада «хватит благоразумия» не реализовывать подобный сценарий.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Cергей Нарышкин заявил, что Украина ведёт подготовку к войне на границе с Донбассом. По его словам, здесь сконцентрированы Вооружённые силы Украины, наращивается контингент натовcких советников и инcтрукторов, а также есть информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадиcтов.