Политолог: отказ США от СНВ-3 может вернуть мир в XIX век

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Вашингтон намеренно разрушает международную систему договорённостей. Штаты решили не продлевать договор СНВ-3. Об этом заявил политолог Юрий Светов.

В чём Трамп последователен, так это в разрушении системы договоренностей — он денонсирует один договор за другим. Судьба договора СНВ-3, как мне кажется, тоже предрешена. Власти США не хотят быть связаны в своих действиях никакими соглашениями, — высказал своё мнение Светов в эфире радио Sputnik.

По его словам, Вашингтону нужно, чтобы действовали только те договорённости, от которых США имеют выгоду. Политолог убеждён, что идея по подключению Пекина к договору изначально была обречена на провал.

Китайцы ответили, мол, сократите количество ядерных вооружений США до уровня Китая, тогда можно разговаривать, или Китай поднимет свой уровень вооружений до уровня США, —напомнил Светов.

Эксперт предполагает, что нужно выстраивать новую систему международных отношений. По его словам, мир возвращается к ситуации конца XIX века, когда между странами не было никаких соглашений, а действовали договорённости.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Китая заявили о готовности участвовать в переговорах по сокращению стратегических наступательных вооружений, если Вашингтон понизит свой ядерный потенциал. По оценкам экспертов он составляет около 6 тысяч ядерных боеголовок. У Китая их в 20 раз меньше.

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай «будет счастлив» участвовать в переговорах только при соблюдении этих условий.