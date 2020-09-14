Политолог объяснил победу действующих глав регионов на выборах в РФ

https://static.news.ru/photo/c9a26270-f67e-11ea-9c0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Алексей Макаркин объяснил, почему на прошедших в России выборах руководителей регионов свои посты сохранили действующие губернаторы.

По его словам, ещё до выборов всех электорально слабых руководителей уволили. На их места поставили временно исполняющих обязанности руководителей, которые позже избрались на постоянной основе. Это свидетельствует о том, что федеральная власть контролирует ситуацию.

Новые управленцы имеют кредит доверия и запас прочности. К ним у избирателей нет серьёзных претензий, поэтому они получили такой аванс, — подчеркнул вице-президент Центра политических технологий в интервью телеканалу «360».

Он отметил, что губернаторы, переизбравшиеся на новый срок, показали хорошие результаты руководства своим регионом. Избиратели, видя это, решили их оставить. Кроме того, парламентская оппозиция во многих регионах не выставляла своих кандидатов.

Парламентская оппозиция ведёт себя достаточно прагматично и в ряде случаев идёт на договорённости. Например, они не выдвигают своего кандидата, а взамен получают должность члена Совета Федерации. И все удовлетворены, — подытожил эксперт.

Единый день голосования в России завершился без неожиданностей. ЦИК РФ заявила о том, что состоявшиеся выборы были открытыми, конкурентными и прошли без серьёзных нарушений. По предварительной информации и данным экзитполов, на губернаторских выборах в основном лидируют врио глав регионов, а фракция «Единая Россия» занимает первое место на всех территориях, где проводились выборы в законодательные собрания.

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