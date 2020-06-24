Политолог объяснил мотивы Киева, заявившего о долгах России за базы ЧФ

https://static.news.ru/photo/d11cfde2-b602-11ea-aba1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Власти Украины «вспомнили о долге» России за базирование Черноморского флота в Крыму, чтобы найти причину для очередной претензии, считает политолог Андрей Окара.

Деньги, которые платила Москва Киеву за базирование флота, были небольшими в сравнении с мировой практикой, — сказал он в комментарии URA.RU.

По словам эксперта, Киев в 2014 году в одностороннем порядке вышел из соглашения о базировании Черноморского флота в Севастополе. При этом он допустил, что дело может дойти до международного суда, однако, по его мнению, шансы Украины выиграть в таком споре крайне малы.

На днях замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил, что Россия должна Украине $100 млн, «поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории».

В апреле 2010 года было согласовано пребывание Черноморского флота России в Крыму на 25 лет в обмен на уменьшение цены на российский газ на 30%, но не больше чем на $100 за каждую тысячу кубометров. В апреле 2014 года президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырёх российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту РФ.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл референдум. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный суд Гааги подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины к России в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения природных ресурсов.