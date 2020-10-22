Политолог назвал «чушью» обвинения нацразведки США в адрес РФ

https://static.news.ru/photo/fa72173a-145e-11eb-a86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Очередные обвинения национальной разведки США в адрес России по поводу вмешательства в предстоящие президентские выборы прокомментировал политолог Александр Дудчак. По его мнению, это не более чем очередной фейк в духе американских политиков.

Глава нацразведки США Джон Рэтклифф заявил, что в руки России и Ирана попала некая информация о регистрации избирателей в США. Москва и Тегеран могут воспользоваться ею, чтобы «посеять хаос и подорвать уверенность в американской демократии». По его словам, Иран уже начал рассылать фальшивые электронные письма с целью запугать избирателей и породить общественные волнения.

Оказывается, у американцев такие нежные души, их сердцебиение зависит от того, что они получат по почте, — прямо начинают нервничать и пугаться. И неужели всё это может повлиять на голосование, даже если поверить в эту чушь, которую несут в нацразведке? — цитирует эксперта радио Sputnik.

Дудчак добавил, что политики США далеко не в первый раз используют подобную тактику вбросов, не заботясь о том, чтобы конкретизировать свои обвинения и подтвердить их реальными фактами.

Конечно, это очередная чушь, на которую не стоило бы обращать внимания. Но приходится на неё реагировать, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал, что обвинения Вашингтона прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что эти выпады в адрес России безосновательны и являются данью внутриполитическим процессам в США.