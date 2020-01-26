Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским установился «эффективный» контакт.
Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события, — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».
Он подчеркнул, что контакт не является сенсационным. По его словам, это скрупулёзный, рабочий процесс.
Как ранее писал NEWS.ru, российская политика в направлении Украины не менялась. Так в разговоре с журналистами заявил Дмитрий Песков.
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