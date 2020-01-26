https://static.news.ru/photo/f6b0e50e-402e-11ea-9c76-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским установился «эффективный» контакт.

Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события, — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он подчеркнул, что контакт не является сенсационным. По его словам, это скрупулёзный, рабочий процесс.

Как ранее писал NEWS.ru, российская политика в направлении Украины не менялась. Так в разговоре с журналистами заявил Дмитрий Песков.