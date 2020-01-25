https://static.news.ru/photo/9c8512e8-3f53-11ea-9ed2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская политика в направлении Украины не менялась. Так в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что любые разговоры на тему смены политики России на украинском направлении — это всего лишь высказывание конкретных людей личного мнения.

Политика не менялась. Любые рассуждения на эту тему — это личная точка зрения, — цитирует «Интерфакс» Дмитрия Пескова.

Ранее NEWS.ru писал, что помощник президента России Владислав Сурков больше не является сотрудником государственной службы. Он оставил свою работу «в связи со сменой курса на украинском направлении». Данную информацию 25 января обнародовал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Однако Песков заявил, что указа об отставке нет.